Kraków. Bezpłatne badania profilaktyczne USG „NIE nowotworom u dzieci”

Badania są bezbolesne, bezpieczne i bezpłatne. Wykonują je doświadczeni lekarze radiolodzy. Ich celem jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy.

- W Polsce rocznie diagnozuje się ok. 1200-1300 nowych przypadków nowotworów u dzieci. Gdy dziecko choruje, dorośli są bardzo często zaskoczeni i bezradni. Pojawiają się pytania, co można było zrobić, aby zapobiec chorobie. Nowotwory u dzieci wykryte we wstępnej fazie rozwoju są w większości przypadków wyleczalne. Właśnie dlatego powszechna diagnostyka i profilaktyka to jeden z podstawowych sposobów na skuteczną walkę z chorobą - tłumaczą organizatorzy badania.