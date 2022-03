Kraków. Będzie remont dachu zabytkowego budynku Teatru Słowackiego

Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na 2023 rok, a całe zadanie potrwa do roku 2025.

Zadanie będzie polegało najpierw na wykonaniu dokumentacji, kolejne kroki to prace remontowe i modernizacyjne dachu gmachu głównego teatru, a także wymiana rur spustowych oraz remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W poniedziałek zadanie to zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa oraz przegłosowane na sesji.

Piękny gmach i pełen potrzeb, tak można powiedzieć o zabytkowym budynku Teatru Słowackiego. Jedną z najpilniejszych potrzeb remontowych jest przeciekający dach budynku. Podczas ostatniej sesji sejmiku (28 lutego) Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował, by jeszcze w tym roku przeznaczyć milion złotych na wykonanie niezbędnej do przeprowadzenia remontu dokumentacji projektowej.

- Dbamy o to, co w regionie najcenniejsze i najpiękniejsze. Bez wątpienia Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie to jeden ze skarbów małopolskiej kultury, o który trzeba dbać. I tak właśnie się dzieje - mówi Iwona Gibas.

Na okres wakacji, z repertuaru Teatru Słowackiego znikną spektakle i wydarzenia odbywające się na Dużej Scenie. Od maja do września zaplanowane zostały prace remontowe głównej sceny teatru. Po wakacjach, m.in. widzowie zasiądą w nowych fotelach.