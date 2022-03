Kraków. Będzie cała masa remontów ulic. Zobaczy, czy w Twojej okolicy również

Przetarg jest podzielony na cztery części:

– część 1: ul. Łukasiewicza (od Olszyny do Chrobrego), Wybickiego (od Radzikowskiego do Łokietka, al. Słowackiego i Mickiewicza (wybrane odcinki), Armii Krajowej (od Przybyszewskiego do wiaduktu kolejowego),

– część 2: ul. Kobierzyńska (od ul. Kapelanka do ul. Grota-Roweckiego), Dębowa (od Konfederackiej do Szwedzkiej), Rzepichy (od Chełmskiej do Orlej), Królowej Jadwigi (od Nad Zalewem do Junackiej, według wskazań), Lea (od Armii Krajowej do Przybyszewskiego), Ludwinowska (od Konopnickiej do mostu Retmańskiego), Olszanicka (od ronda w Chełmie do Kosmowskiej),

– część 3: ul. Zakopiańska (od pętli Borek Fałęcki do Zawiłej wraz z tarczą skrzyżowania), Jugowicka (od Marcika do Zakopiańskiej), Kuryłowicza (od posesji nr 115 do Landaua), Herberta (od Witosa do Stojałowskiego wraz ze skrzyżowaniem),