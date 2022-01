Kraków. Będą zmiany przy ulicy Reduta

Pod koniec ubiegłego roku do urzędników trafił przygotowany przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekt nowej stałej organizacji ruchu dla ul. Reduta – jego celem jest uporządkowanie oznakowania i wprowadzenie wyspowego progu zwalniającego. Zakłada on również m.in. likwidację części odcinków pasów postojowych wyznaczonych obecnie na jezdni ul. Reduta na odcinku od ul. J. Sabały do ul. F. Bohomolca.

Projekt przewiduje również zmiany na odcinku od ul. Węgrzeckiej do ul. F. Bohomolca – zostanie uporządkowane oznakowanie (pionowe i poziome) oraz pojawią się nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowy projekt ma upłynnić ruch wzdłuż ulicy.