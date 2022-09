Kraków. Będą duże zmiany w rejonie Hali Targowej. Dodatkowe tory powstaną do czerwca, z przystanku Grzegórzki skorzystamy później [ZDJĘCIA]

- Wykonaliśmy zasadnicze roboty konstrukcyjne związane z rozbudową wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką. Gotowe są fundamenty i podpory obiektu. Finalizujemy prace przy ostatnim z pięciu ceglanych łuków, którego betonowanie zaplanowano na 13 września. Później będą prowadzone roboty zabezpieczające sklepienia, zrekonstruowana zostanie ściana zewnętrzna wiaduktu i przygotowana konstrukcja do ułożenia torów - wylicza Bogusław Pilujski z firmy Strabag, która wykonuje prace.

Obecnie roboty związane z rozbudową wiaduktu o drugą, dodatkową parę torów odbywają się od strony ul. Dietla. Wykonawcy zaznaczają, że prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich. Zapewniają też, że do odbudowy łuków wykorzystane zostały cegły zabytkowego wiaduktu, które po rozebraniu jego części oczyszczono i przygotowano do ponownego ułożenia.

Podobnie ma być z kamiennymi blokami ze starszej konstrukcji – po odpowiedniej obróbce mają zostać wykorzystane do budowy zewnętrznej ściany wiaduktu. Do odbudowy ma zostać wykorzystane ok. 80 procent dawnego materiału. Oszacowano, że tyle nadaje się do ponownego użytku. Główne prace budowlane na ul. Grzegórzeckiej zakończą się w połowie 2023 r.