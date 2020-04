Im bliżej daty 10 maja, tym więcej kontrowersji. Decyzja o organizowaniu wyborów, choćby korespondencyjnych, wywołuje sprzeciw. Potencjalnym wyborcom nie brakuje pomysłów, by dobitnie wyrazić rozgoryczenie zachowaniem rządzących. Tak stało się w Krakowie. Na wiadukcie na ul. Armii Krajowej zawisł baner z hasłem "Wybory w czasie epidemii to zbrodnia na narodzie". Przejdź do galerii i zobacz, jak prezentuje się kontrowersyjny plakat w centrum miasta.