Kraków. Balety na Podgórzu. "Imprezowicze" ukradli alkohol

Rządowe luzowanie obostrzeń spowodowało, że coraz więcej osób wychodzi na ulicę. Niektórym do tego stopnia brakowało kontaktu z innymi, że postanowili urządzić imprezę pod gołym niebem. Do niecodziennego zdarzenia doszło na ul. Orzechowej na krakowskim Podgórzu. Kamery miejskiego monitoringu zauważyły, że przy pętli autobusowej dwóch mężczyzn bez żadnego skrępowania pije wódkę prosto z butelki. Wiadomość o "imprezie" musiała szybko rozejść się pocztą pantoflową, gdyż po kilku minutach do "biesiadników" dołączyły kolejne dwie osoby.

Na miejsce udali się funkcjonariusze straży miejskiej. W trakcie legitymowania uczestników balangi strażnicy otrzymali wiadomość od operatora. Okazało się, że jedna z biesiadujących kobiet miała kilka minut wcześniej ukraść alkohol z pobliskiego sklepu. Przypuszczenia potwierdziły się - kobieta przy sobie 3 butelki whiskey, których brak na półce potwierdziła obsługa marketu.