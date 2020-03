Kraków. Bagry: mieszkańcy wyszli na spacery, ale nie ma już grillowania [ZDJĘCIA]

Wiosenna pogoda kolejny raz zachęca do wyjścia z domu w sobotę. W poprzedni weekend nad Bagrami było sporo osób, a niektórzy nawet grillowali mimo zaleceń, by pozostać w domu z powodu pandemii koronawirusa. Wzbudziło to wielkie kontrowersje. W tę sobotę ruch nad zalewem był już mniejszy. Natrafiliśmy na kilkadziesiąt osób, które trzymały się zaleceń i spacerowały dwójkami, nie tworząc zgromadzeń. Zgodnie z wytycznymi spacery są możliwe, ale należy je ograniczyć do minimum. Zobacz zdjęcia.