Kraków. Awaria torowiska w Nowej Hucie. Utrudnienia dla pasażerów Piotr Rąpalski

Tramwaje nie kursują do Wańkowicza - usterka torowiska. Linie 1 i 5 kierowane do pętli Rondo Hipokratesa. To może oznaczać duże problemy dla pasażerów komunikacji miejskiej w Nowej Hucie.