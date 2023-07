Kraków. Awantura wokół parkingu na os. Dywizjonu 303. Spółdzielnia wprowadziła płatne parkowanie. Cena zwala z nóg

Ciężko o miejsce dla auta

Problem postanowiły rozwiązać władze SM Czyżyny, które wdrożyły program ochrony miejsc parkingowych dla mieszkańców os. Dywizjonu 303 dla budynków nr 4C,5,6,7,8,9,10,11. Na osiedlu pojawiły się oznaczenia mówiące o tym, że jeśli na osiedlowym parkingu zostawi auto ktoś z zewnątrz to zapłaci 250 zł za każda rozpoczętą dobę postoju. Za tydzień parkowania można zapłacić ponad 1,7 tys. zł.

Problem z walką o miejsca parkingowe znany jest mieszkańcom osiedla od kilku lat. - Na sąsiedniej Avii nie maja wystarczającej liczby miejsc postojowych pod blokami, więc część kierowców zostawiała auta na Dywizjonu 303. Bywało tak, że jak przyjeżdżałem po pracy pod blok, to nie miałem gdzie zostawić auta - mówi Paweł, mieszkaniec Dywizjonu 303.

Podstrefa zielona

- Jest to tzw. pilotażowy system płatnego parkowania dla osób z zewnątrz - dla mieszkańców bez opłat. Pilotaż został utworzony na nieruchomościach, które są własnością spółdzielni i podlegają ochronie prawnej. Dla osób z zewnątrz została wyznaczona podstrefa zielona - mówi Iwona Ziomek kierownik biura obsługi nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny".

Na terenie podstrefy można zaparkować pojazd od strony północnej pawilonu nr 1 na os. Dywizjonu 303: - 9 stanowisk parkingowych, które przeznaczone zostały dla interesantów pawilonu nr 1 w os. Dywizjonu 303. Bezpłatnie można parkować tam na czas 30 minut, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00.