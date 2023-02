Kraków. Autobus na wodór wyjedzie na testy na ulicach miasta

Firma ARTHUR BUS to nowy reprezentant branży mobilności, który podczas targów w 2022 roku w Berlinie miał światową premierę swojego autobusu wodorowego.

Przypomnijmy, że Kraków już od czerwca 2022 roku eksploatuje autobusy zasilane wodorem. To wtedy na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie została uruchomiona pierwsza w Polsce mobilna stacja PKN Orlen do tankowania wodoru. Do dzisiaj w Krakowie testowane były autobusy dwóch producentów: Solaris Bus & Coach oraz firmy Autosan. ARTHUR BUS to trzeci producent, którego pojazd będą mieli okazję sprawdzić krakowianie.