Kraków. Atak nożem w centrum miasta. Sprawca w rękach mundurowych. Był pod wpływem alkoholu [NOWE FAKTY]

Jak informowaliśmy jako pierwsi, po godz. 14 na ul. Sławkowskiej w Krakowie jeden mężczyzna ranił drugiego nożem w rękę. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, był poszukiwany przez policję.

Jak przekazała policja, rana jest powierzchowna, życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do ataku doszło przed jednym z lokali, gdzie jest monitoring. Nagranie zostało zabezpieczone.

Ostatecznie 31-letni sprawca ataku wpadł w ręce strażników miejskich w rejonie ulicy Westerplatte ok. godz. 18. Był pod wpływem alkoholu. Trafi do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dopiero po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany przez policjantów.

Jak informuje policja, nie był to atak na tle rabunkowym czy narodowościowym ani porachunki kiboli. Ofiara była przypadkowa. To mężczyzna w wieku 38 lat. Trafił do szpitala, gdzie został opatrzony.