Kraków. Atak nożem w centrum miasta. Policja szuka sprawcy

Jak przekazała policja, rana jest powierzchowna, życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do ataku doszło przed jednym z lokali, gdzie jest monitoring. Nagranie zostanie zabezpieczone. Nie wiadomo, czy był to celowy atak, a może między mężczyznami doszło do sprzeczki. Będą to wyjaśniać funkcjonariusze. Na miejscu jest również policjant z psem tropiącym.

Niestety nie znamy wieku ani poszkodowanego, ani sprawcy w tym momencie.