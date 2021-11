Kraków. Artyści Lwowskiego Narodowego Baletu zatańczą na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury

Mistrzowskie wykonanie, tworzone przez artystów scenografia i choreografia, a także ręcznie szyte kostiumy, sprawiają, że każdy spektakl Royal Lviv Ballet jest niezapomnianym doświadczeniem. Zespół złożony z najwybitniejszych artystów kontynuuje tradycje słynnej rosyjskiej szkoły baletowej, czarując publiczność całego świata. 12 grudnia najlepsi soliści lwowskiego baletu zatańczą na scenie Nowohuckiego Domu Kultury. Artyści zaprezentują dwa przedstawienia baletowe Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów" i "Jezioro łabędzie".

"Dziadek do orzechów"

Fenomen w historii baletu – wzorzec klasycznego piękna, niezmiennie ujmujący publiczność, a zarazem najpoważniejsze wyzwanie dla tancerzy i choreografów.

Balet Piotra Czajkowskiego przenosi nas do baśniowej krainy tańca i muzyki. W wigilijny wieczór mała dziewczynka dostaje w prezencie tytułowego Dziadka do orzechów, który w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona jego księżniczką. W kolejnych scenach balet wykonuje charakterystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Wyrazistość ruchów tancerzy, fantastyczna choreografia, magia świateł, dekorowane cekinami stroje i urzekająca scenografia – wszystko to składa się na zapierający dech w piersiach, bajkowy występ Lwowskiego Narodowego Baletu.