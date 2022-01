Kraków. ArcelorMittal Poland zainwestuje w nowohucką walcownię ponad 100 mln zł

– To kolejny pakiet inwestycji, który realizujemy w naszej krakowskiej hucie. Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o projektach środowiskowych w koksowni, których wartość przekracza 30 mln zł. To najlepszy dowód na to, że ArcelorMittal Poland ma apetyt na inwestycje w krakowskim oddziale i że chcemy, by nasze krakowskie walcownie pracowały w sposób zrównoważony, a także były gotowe sprostać rosnącym potrzebom naszych klientów – informuje Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.