Kraków apeluje do innych miast o wsparcie w związku z trudną sytuacją spowodowaną trwającą wojną na Ukrainie

Napisano w niej m.in.: "Doceniamy dotychczasowe wsparcie okazane ludności ukraińskiej, jednak postępujące działania wojenne zmuszają do podjęcia kolejnych kroków wzmacniających solidarność wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu, w tym zaprzyjaźnionych miast. Weźcie przykład z tych, którzy już przysłali do Krakowa i innych miast Polski swoje konwoje

humanitarne, by jednocześnie zabrać do swoich lokalnych społeczności obywateli Ukrainy. Niech zainspiruje Was do działania Lalin, niespełna 20 tysięczna miejscowość w Hiszpanii, której władze w porozumieniu z mieszkańcami wysłały w długą, liczącą

ponad 3 OOO km trasę autokar z darami, by w drodze powrotnej zabrać liczną grupę uchodźców wojennych do siebie, oferując mieszkanie i pracę".