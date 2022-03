Kraków. Apelują do premiera o wycofanie się z igrzysk europejskich i przeznaczenie pieniędzy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego, Stowarzyszenie Miasto Wspólne podkreśliło, że inwazja Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę narusza podstawowe zasady pokojowej współpracy narodów i porozumień międzynarodowych.

"W tym szczególnym momencie powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zarówno osoby, które pozostały na Ukrainie, jak i uchodźcy i uchodźczynie, otrzymali niezbędne wsparcie humanitarne. Mieszkańcy i mieszkanki Małopolski - z niezwykłym poświęceniem wspierający dziś naszych przyjaciół z Ukrainy - oczekują dziś od rządzących zdecydowanych działań, które przywrócą Ukraińcom poczucie bezpieczeństwa. Dlatego apelujemy do Pana o przekazanie środków planowanych na organizację Igrzysk Europejskich w Małopolsce w wysokości ok. 1 mld zł na rzecz pomocy dla Ukrainy. Solidarność naszą bronią!" - podkreślono w piśmie do premiera podpisanym przez Tomasza Leśniaka ze Stowarzyszenia Miasto Wspólne.