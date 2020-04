Kraków. Apel o maseczkę dla każdego mieszkańca w celu powstrzymania pandemii koronawirusa

"W celu powstrzymania rozwoju epidemii koronawirusa, miasto Słupsk dostarczyło dla każdego mieszkańca maseczkę przeciwirusową. Zostały one wrzucone do skrzynek pocztowych. W chwili, kiedy piszę te słowa, nie są jeszcze znane działania rządu w tej sprawie, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie wydane rozporządzenie nakazujące zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, nawet szalikiem czy kawałkiem materiału. Czy nasze miasto mogłoby zorganizować taką samą akcję jak w Słupska dla naszych mieszkańców?" - napisał do prezydenta radny Łukasz Wantuch.