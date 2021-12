Kraków. Antyszczepionkowcy bez maseczek chcieli wejść do kawiarni. Skończyło się interwencją policji

Grupka osób, która sprzeciwia się szczepieniom i wprowadzanym przez rząd obostrzeniom, wybrała się do jednej z kawiarni w Galerii Krakowskiej. Obsługa lokalu odmówiła im jednak miejsc siedzących, co wywołało oburzenie antyszczepionkowców, którzy jak się okazało zrzeszeni są w Małopolskim Buncie. To grupa ludzi, którzy drwią sobie z zagrożeń, jakie niesie ze sobą śmiertelnie niebezpieczny wirus, pandemię określają pLandemią, a szczepienia przeciw Covid-19 uważają za eksperymentowanie na dzieciach i dorosłych.