Kraków. "Ani jednej więcej". Protest Strajku Kobiet na Rynku Głównym i na ul. Retoryka [ZDJĘCIA]

(...)Chce nam się krzyczeć „nigdy więcej takich ofiar”. Chce nam się zdzierać gardła w okrzyku „ani jednej więcej!”. Żadna z nas nie zasługuje na bycie ofiarą tych antyaborcyjnych politycznych rozgrywek będących mamieniem kościoła i biskupów.

Myślami jesteśmy z rodziną i bliskimi tej osoby. Złość, bezsilność i bezradność odbierają nam słowa(...) - mogliśmy przeczytać w zapowiedzi poniedziałkowego wydarzenia, którego organizatorem był Ogólnopolski Strajk Kobiet - Kraków.

Wydarzenie zgromadziło na Rynku Głównym spore grono osób, które zgodnie z prośbą organizatorów przyniosły na tę okoliczność znicze celem upamiętnienia zmarłej kobiety. Wydarzeniu towarzyszyło również zbieranie podpisów pod projektem ustawy o legalnej aborcji, by jak pisali w zapowiedzi organizatorzy, "powstrzymać to, co się dzieje, by nie było więcej ofiar".