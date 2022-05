Kraków. Andrzej Sikorowski od 50 lat na scenie. W NCK wystąpił w duecie z córką [ZDJĘCIA]

Podczas koncertu można było usłyszeć piosenki Andrzeja Sikorowskiego, wokalisty, wieloletniego lidera Grupy Pod Budą i autora większości jej utworów, który tym razem wystąpił w duecie z córką − Mają Sikorowską. Towarzyszył im jeden z najlepszych polskich gitarzystów – Jacek Królik. Pojawili się także: Gertruda Szymańska, Jakub Mietła i Tomasz Kupiec.

Artysta przypomniał słuchaczom swoje największe przebojów napisane dla Grupy Pod Budą: „Kap, kap, płyną łzy” i te wykonywane poza nią, takie jak: „Kraków Piwna 7”, „Lecz póki co żyjemy”, „Na całość”, „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”, „Ale to już było”. Nie zabrakło także utworów pochodzących z płyt nagranych wspólnie z Mają Sikorowską: „Kraków-Saloniki”, „Sprawa rodzinna”, „Okno na Planty”.