Kraków. Aleja Róż wygląda tak, jakby ktoś rozwinął tu zielony dywan. Podoba Wam się zrewitalizowane serce Nowej Huty?

„Aleja Róż na nowo”

12 września ubiegłego roku rozpoczęła się przebudowa alei Róż. Dzięki projektowi z budżetu obywatelskiego „Aleja Róż na nowo” w to miejsce powróci zieleń. Pojawią się szpalery lip, róże, a także nowa mała architektura.

„Aleja Róż na nowo” to projekt budżetu obywatelskiego z 2019 r. W jego ramach przewidziano powrót do czasów sprzed przebudowy w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to na alei postawiono pomnik Włodzimierza Lenina.