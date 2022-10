Kraków Airport rozpoczyna zimowy sezon 2022/2023. Będą nowe kierunki!

Z nadejściem weekendu w życie wchodzi także zimowa siatka połączeń Kraków Airport, a w ofercie 119 regularnych połączeń do 83 miast w 30 krajach. Na pasażerów będą czekać także nowe kierunki. Z końcem miesiąca zainaugurowane zostaną nowe połączenia bazowych przewoźników Kraków Airport: Ryanair do Tuluzy we Francji i Poznania oraz Wizz Air do Leeds Bradford. Ryanair dołączył do oferty również połączenie do Eljatu, miasta w Izraelu.

– Mamy nadzieję, że kolejne miesiące to będzie czas wzmożonego ruchu pasażerskiego na krakowskim lotnisku. Wielu pasażerów sygnalizuje chęć odwiedzenia bliskich po długiej, pandemicznej przerwie w okresie świąteczno-sylwestrowym. Z zainteresowaniem przyglądać się będziemy także turystyce biznesowej i pielgrzymkowej, ważnym sektorom dla rozwoju Krakowa i Małopolski – mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Dodatkowo, lotnisko przypomina, że pasażerowie wciąż zobowiązani są do sprawdzenia przed wylotem zasad sanitarnych panujących w państwach, do których podróżują.