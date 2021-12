Kraków Airport: odwołane i przekierowane poranne loty z powodu mgły i… sezonu grzewczego w wioskach "obwarzanka" Zbigniew Bartuś

Z lotniska w Krakowie-Balicach nie wystartowało we wtorek rano 11 samolotów, część lądujących została przekierowana do innych miast, jak Warszawa, Katowice czy Wrocław. Lot do Doncaster został odwołany. Samolot do Brukseli odleciał z Rzeszowa, a do podlondyńskiego Luton - z Katowic. Szczęśliwie o 10.27 pogoda się poprawiła i opóźnione samoloty zaczęły kolejno startować. Wszyscy zastanawiają się jednak, co będzie wieczorem, gdy okolicę spowija mgła, a w wielu miejscach dominuje smog będący skutkiem palenia węglem w tysiącach domów sąsiadujących z lotniskiem. Przy okazji tradycyjnie powraca pytanie o system naprowadzania samolotów ILS 3, pozwalający na starty i lądowania w tak trudnych warunkach.