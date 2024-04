Kraków. 74-latek niszczył samochody w Bieżanowie. Używał do tego noża

Na początku kwietnia dyżurny Komisariatu VI w Krakowie otrzymał zawiadomienie dotyczące uszkodzenia pojazdów różnych marek na jednej z Bieżanowskich ulic. W Volkswagenie i dwóch Skodach uszkodzono ostrym narzędziem powłoki lakiernicze drzwi pojazdów. Wszystkie pojazdy parkowały zgodnie z przepisami. Właściciele pojazdów oszacowali straty na łączną kwotę blisko 14 tysięcy złotych. W wyniku pracy operacyjnej Kryminalni VI Komisariatu Policji w Krakowie wytypowali podejrzanego o dewastacje samochodów, a następnie 17 kwietnia br. zatrzymali 74-letniego mężczyznę, który był podejrzany o nieszczelnie samochodów.

Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że nie miał żadnego racjonalnego powodu, żeby niszczyć cudzą własność. Mężczyzna skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze za popełnione przestępstwo oraz zobowiązał się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów.

