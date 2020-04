Kraków. 70 lat temu rozpoczęła się budowa Huty im. Lenina [UNIKALNE ZDJĘCIA]

Przez lata zakład przekształcał się, a zmiany gospodarcze zmusiły nowych właścicieli do redukcji zatrudnienia i produkcji. W ostatnich miesiącach wyłączono nawet ostatni wielki piec i wstrzymano produkcje stali. Przez lata huta była świadkiem przemian gospodarczych i ustrojowych. Historia huty to nie tylko stal i produkcja, to przede wszystkim ludzie, przodownicy pracy, ruch solidarność, strajki i życie w cieniu wielkiego kombinatu.

Dzięki nam cofniecie się do początków Huty, do dnia, kiedy to wszystko się zaczęło. Zapraszamy do niezwykłej galerii zdjęć otrzymanej dzięki uprzejmości twórców idealcity.pl i Fundacji Imago Mundi zajmującej się badaniem spuścizny pierwszych fotografów Nowej Huty Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala.