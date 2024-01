Kraków. 62-latek chciał sprzedać samochód za 200 tys. zł. I wpadł w ręce policji

6 stycznia br. roku policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymali informację, że na jednym z portali internetowych oferowany jest do sprzedaży samochód marki Mercedes Class S AMG o wartości ponad 200 000 złotych, który został skradziony na terenie Szwecji. W toku podjętych czynności funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili, a następnie w rejonie Nowej Huty zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który oferował do sprzedaży skradziony samochód.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 62-latka kryminalni znaleźli i zabezpieczyli kluczyki od tego pojazdu oraz pieniądze w kwocie 1000 euro. W toku dalszych czynności podjętych przez funkcjonariuszy, na jednej z krakowskich ulic w Podgórzu policjanci ujawnili Mercedesa, którego mężczyzna wystawił na aukcji. W związku z tym pojazd został zabezpieczony, natomiast zatrzymany usłyszał zarzut paserstwa znacznej wartości, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.