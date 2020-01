Kraków. 600 milionów lat temu miasto byłoby na oceanie!

Nowsze badania sugerują, że tworzenie się skorupy ziemskiej trwało 100 milionów lat. Na podstawie badań kryształów z najstarszych skał uważa się, że skorupa ziemska istniała już 4,5 mld lat temu. Z powłoki ziemskiej wydalana była woda, wulkany odprowadzały do atmosfery także inne gazy, tworząc w ten sposób drugą atmosferę Ziemi. Woda była dostarczana również przez uderzające w Ziemię meteoroidy.

Opady atmosferyczne doprowadziły w ciągu 750 milionów lat do utworzenia się oceanów. Niedawno opublikowane wyniki prac naukowych sugerują, że oceany mogły wytworzyć się już 4,2 miliarda lat temu.

Około 600 milionów lat temu powstał superkontynent Pannocja, który niedługo, bo 60 milionów lat później, rozpadł się. Kontynenty migrowały. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie wówczas znajdował się teren, gdzie dziś jest Kraków. Sprawdziliśmy to na podstawie narzędzia Ancient Earth Tool. Zobaczcie, bo to niesamowite. Zdjęcia satelitarne pokazują, gdzie znajdowałby się Kraków 600, 500, 400 milionów lat temu i wcześniej aż do współczesności.