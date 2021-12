Kraków. 6 grudnia mieszkańcy dostaną worek pełen... remontów drogowych. Zobaczcie, gdzie rozpoczną się prace

Dzielnica V – Krowodrza

W dzielnicy V, w poniedziałek, 6 grudnia rozpocznie się remont zatoki autobusowe w ul. Nawojki (przy miasteczku studenckim, kierunek ATW). W związku z pracami lokalne zmiany w organizacji ruchu. Roboty potrwają mniej więcej dwa tygodnie, a ich koszt to ok. 120 tys. zł.

Z kolei w poniedziałek, 13 grudnia drogowcy pojawią się na ul. Chopina. Nowa nawierzchnia zostanie położona na odcinku od Konarskiego do pobliskiego parku. Pojawią się lokalne zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają mniej więcej dwa tygodnie, a ich koszt to ok. 300 tys. zł.