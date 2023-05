Kraków. 43. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę wyruszy już 6 sierpnia! Trwają zapisy online

W tym roku 43. Piesza Pielgrzymka Krakowska wyruszy na Jasną Górę w 8 wspólnotach podzielonych na 5-10 grup pielgrzymkowych. Inauguracja tegorocznej pielgrzymki, tak jak w latach poprzednich odbędzie się na Wawelu 6 sierpnia o godz. 7. Rozpocznie ją msza święta, której będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski. Po zakończeniu nabożeństwa, pielgrzymi ruszą ulicami Starego Miasta aż na Rynek Główny, pod Kościół Mariacki, by stamtąd wyruszyć w dalszą drogę.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa “Wierzę w Kościół Chrystusowy”, które zachęcają do refleksji nad Kościołem i jego misją, a także pobudzają do umocnienia wiary w Kościół jako wspólnoty wierzących zmierzających ku wspólnemu celowi. Pątnicy będą wędrować przez kilka dni, w intencji Ojczyzny, Papieża Franciszka, dziękując za wszystko co otrzymali od Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas trwania jego Pontyfikatu.