Kraków. 38-latek ukradł 60 czekolad. Podczas przesłuchania powiedział, dlaczego to zrobił Marcin Banasik

W sumie właściciel sklepu wycenił straty na ponad 850 złotych pixabay

Policjanci z Nowej Huty zatrzymali mężczyznę, który ze sklepu w rejonie Czyżyn ukradł ponad 60 czekolad. Rabuś usłyszał zarzut kradzieży za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Swoje zachowanie rabuś tłumaczył, iż potrzebował jakiegoś towaru, by móc prowadzić handel.