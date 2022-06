Kraków. 365 dni do igrzysk europejskich. Rozpoczęto wielkie odliczanie. Ceremonia na placu Szczepańskim Piotr Tymczak

Od wtorku, 21 czerwca, pozostało dokładnie 365 dni do rozpoczęcia igrzysk europejskich w Krakowie i Małopolsce. W związku z tym na placu Szczepańskim odbyła się impreza "One Year To Go", podczas której uruchomiono zegar pokazujący czas do rozpoczęcia sportowej imprezy w 2023 r. Zaprezentowano też logo igrzysk i spot reklamujący to wydarzenie.