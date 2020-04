Kraków. 36-latek wtargnął na teren apartamentowca i pobił ochroniarza

W poniedziałek, w godzinach porannych, do bramy jednej z kamienic – apartamentowca w rejonie Śródmieścia kilkakrotnie podchodził zdenerwowany obywatel Ukrainy. Twierdził, że w budynku znajduje się osoba, która go zatrudnia, jego koledzy oraz dokumenty tożsamości. Jak się jednak okazało żadna z informacji podawanych przez mężczyznę nie była prawdziwa, dlatego też wpuszczenie go przez ochronę na teren kamienicy było niemożliwe. 36-latek nie chciał słuchać wyjaśnień pracownika ochrony i uparcie próbował dostać się do środka obiektu.

Około godziny 9.00 obywatel Ukrainy osiągnął swój cel i podstępnie wtargnął na dziedziniec budynku. Na widok intruza natychmiast zareagował pracownik ochrony, który podbiegł do nieproszonego gościa. Wtedy 36-latek zareagował bardzo agresywnie, rzucił się na niego, zaczął go bić i kopać. Na szczęście mężczyźnie udało się po krótkiej szamotanie wezwać na miejsce patrol policji. W międzyczasie 36-latek zdążył rozbić szyby w drzwiach.