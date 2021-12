Kraków. 27-letnia Klaudia Grabowska poszukiwana listem gończym. Chodzi o oszustwo

FLESZ - Zmiany w InPost. To musisz wiedzieć!

Kobieta poszukiwana jest do odbycia kary zastępczej w wymiarze 51 dni za oszustwo mniejszej wagi tj. o czyn z art. 286 § 3 kk.

Rysopis:

Wzrost: 166-170 cm

Włosy: ciemne

Sylwetka: szczupła

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej kobiety policja prosi kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. 47 83-52-917 lub 112.

Policja ostrzega jednocześnie, że za ukrywanie poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. - Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej - zapewniają krakowscy policjanci.