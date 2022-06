Kraków. 150 lat krakowskiego V Liceum Ogólnokształcącego. Słynna "Piątka" świętuje. Wielki jubileusz pod Wawelem

Wydarzenia towarzyszące rozpoczynają się już dzisiaj

Dzisiaj o godz. 18.00 w Zofia Weiss Gallery przy ul. Sławkowskiej 12 odbędzie się wernisaż wystawy 31 artystów pt. Uczta. Tytuł wystawy nawiązuje do słynnego dialogu Platona o miłości. Wystawa czynna będzie do 27 czerwca.

Jutro (7 czerwca) o godz. 18.00 kolejny wernisaż. Tym razem swoją twórczość zaprezentują absolwenci – architekci. Wystawa w Galerii Architektury SARP Oddział Kraków na Placu Szczepańskim 6 trwać będzie do 24 czerwca.

24 czerwca miłośników sztuki czekają aż dwie atrakcje:

O godz. 17.00 w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury przy ul. Mikołajskiej 2 podczas wernisażu będzie można spotkać się z fotografikami – twórcami wystawy „Otwarte Okna, która będzie trwać do 1 lipca, zaś o godz. 19.00 Absolwenci V LO zapraszają na kolejny wernisaż; tym razem do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” przy ul. Marii Konopnickiej 26. Do 30 czerwca trwać tam będzie unikatowa wystawa obiektów i instalacji artystycznych.