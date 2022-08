Kraków. 14 lat temu na krakowskich Błoniach wystąpiła Celine Dion. Pamiętacie te emocje? Ewa Wacławowicz

28 czerwca 2008 roku na krakowskich Błoniach wystąpiła Celine Dion. W ciągu niemal dwugodzinnego występu kanadyjska piosenkarka zaśpiewała swoje największe przeboje, a nawet dwukrotnie bisowała. Pod sceną i wokół niej zebrało się wówczas ponad 30 tysięcy osób, które śpiewały razem z artystką m.in. "Taking Chance", "Power of Love" czy wielki przebój z filmu "Titanic" "My Heart Will Go On", który niejednego fana Dion przyprawił o dreszcze i wzruszenie. W naszej galerii przypominamy to nietuzinkowe wydarzenie.