Kraków. 1 czerwca rozpoczną się remonty dwóch ważnych ulic. Kierowców czekają kolejne utrudnienia w ruchu

Koszt prac wyniesie ok. 400 tys. zł. Czas ich realizacji to około dwa tygodnie, w zależności od warunków atmosferycznych.

Ulica Kluczborska – na odcinku ok. 200 metrów od ul. Prądnickiej – zyska nową nawierzchnię. Fragment remontowanego odcinka zostanie zamknięty dla ruchu. Objazd zostanie wyznaczony ulicami: Prądnicką, Bratysławską, Krowoderskich Zuchów, Fieldorfa-Nila.

Koszt prac ok. 400 tys. zł. Prace potrwają do końca czerwca br.

A przypomnijmy, że trwają już inne remonty ulic na terenie Krakowa. Przebudowywana jest ul. Krakowska. Do końca maja potrwa remont Prądnickiej (na odcinku od ul. Bratysławskiej do szpitala im. G. Narutowicza), a do końca czerwca - ul. Sienkiewicza (na odcinku od al. Grottgera do ul. Łobzowskiej).

Do sierpnia potrwa remont częściowy mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej. Do końca sierpnia będzie prowadzony remont ul. Stojałowskiego. Do połowy czerwca planowany jest natomiast remont ciągu ulic Spacerowej i Działowskiego na Dębnikach.