Kradli drogie samochody i sprzedawali je na części. Wpadł lider grupy przestępczej [ZDJĘCIA]

Nie zatrzymał się do kontroli, bo… wracał z włamania w Olkuszu

Policjanci z powiatu krakowskiego zatrzymali 30-letniego mieszkańca Krakowa podejrzanego o kradzież z włamaniem do hurtowni w Olkuszu. Mężczyzna odpowie też za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 10 lat więzienia.