Koszt wizyty u dentysty może przyprawić o zawrót głowy. Sprawdziliśmy, ile za usługi stomatologiczne trzeba zapłacić w Krakowie

"Czy w waszych miastach u dentystów też jest tak drogo?" – pyta na jednej z grup na Facebooku Paweł z Krakowa. Jakiś czas temu zaczął pobolewać go ząb. Zadzwonił do dentysty i zaskoczenie – czas oczekiwania na wizytę wynosił miesiąc.

– Odmówiłem i zadzwoniłem jeszcze do dwóch gabinetów. I to samo. Byłem w szoku, bo to przecież prywatna wizyta. Na NFZ rozumiem kolejki, ale żeby prywatnie? Zarejestrowałem się więc do pierwszego dentysty, do którego zadzwoniłem, licząc, że ząb nie zacznie mnie przez ten czas mocniej boleć – opowiada.