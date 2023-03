Kosmetyki, moda, dizajn i zdrowe jedzenie. W weekend wiosenny Kiermash na Kazimierzu

Wiosna na Kazimierz zawita 1 i 2 kwietnia - niezależnie od pogody. W godz. 11.00 – 18.00 w Starej Zajezdni na ul. Św. Wawrzyńca 12 rozłożą swoje stoiska lokalni twórcy, artyści, projektanci.

Podczas KIERMASHu będzie można zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne do odświeżenia garderoby, wnętrza i kosmetyczki po zimowych mrozach. Wystawcy pokażą produkty stworzone z myślą o wielbicielach trendów i każdego, kto stawia na najwyższą jakość tkanin i wykonania.

Jak zawsze, na stoiskach pojawi się sporo nietuzinkowej mody, od ubrań, przez bieliznę, biżuterię, okulary, torby, plecaki, oryginalne akcesoria, kosmetyki naturalne, niepowtarzalne dodatki do domu oraz coś dla najmłodszych. Wśród wystawców spotkać będzie można dobrze znane marki, a także sporo nowości. Jednym słowem – nadchodzi potężna dawka wiosennych inspiracji. Oczywiście to nie wszystko. KIERMASH to również inne atrakcje, takie jak świetne jedzenie i przede wszystkim… niepowtarzalna atmosfera.