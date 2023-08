Kosę trzeba regularnie klepać i ostrzyć, żeby się jej diabeł nie chycił. Pan Franciszek kosi jak za dawnych lat

Rolnik podkreśla, że kosę wyklepać trzeba przed i po koszeniu, żeby diabeł się jej nie chycił. Bo jak się czart weźmie za kosę to gospodarz nie będzie miał z niej porzytku.

Z kolei kosić zboże nauczyła go mama.

- To był silna i gospodarna kobieta. Jak uczyła mnie trzymania kosy, to pod pachę wkładał mi kapelusz. Jak wylatywał, to znaczy, ze źle trzymałem kosę, a jak trzymał się dobrze po pachą, to koszenie szło dobrze. Technika koszenia jest bardzo ważna. Jeśli ktoś potrafi dobrze kosić, to nie zmęczy się bardzo pracą, a jeśli robi to źle to zmorduje się okrutnie - mówi pan Franciszek.