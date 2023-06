Kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty. Sobotnie odkrywanie tajemnic najmniejszego krakowskiego kościoła Małgorzata Mrowiec

Trwa już sezon na odwiedzanie i poznawanie najmniejszego kościółka w Krakowie, na co dzień niedostępnego. Od czerwca do września w każdą sobotę w godzinach od 10 do 13 można zwiedzać kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty w Podgórzu. W tę sobotę odwiedziła to wyjątkowe miejsce nasza fotoreporterka - prezentujemy jej zdjęcia.