Koronawirus zatrzyma planowaną przebudowę stadionu Wisły

Ze względu na pandemię koronawirusa miasto na razie wstrzymało się z wykupem praw autorskich do stadionu Wisły. To miał być pierwszy krok do przebudowy miejskiego obiektu przy ul. Reymonta. W najbliższym czasie okaże się, jakie zmiany będą w budżecie miasta i czy w tym roku znajdą się ostatecznie pieniądze na zadanie związane z modernizacją piłkarskiej areny.

- Negocjacje dotyczące wykupu praw do stadionu zostały zakończone. Na razie jednak nie podpisujemy umowy. Wobec problemów ekonomicznych, jakie epidemia może wywołać w gminnych budżetach, samorządy muszą na nowo zweryfikować swoje plany inwestycyjne. Dotyczy to również Krakowa i zakupu praw do stadionu. Jak tylko zostanie podjęta decyzja przekażemy tę informację – mówi Michał Pyclik, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Przypomnijmy, że ZDMK prowadziło negocjacje z firmą Archetus, która ma prawa do projektu stadionu. Założenie jest takie, że w ramach przedsięwzięcia firma Archetus wykona projekt modernizacji stadionu wraz z otoczeniem, a miasto przejmie prawa do dokumentacji projektowej. Na zlecenie prac projektowych oraz nabycie praw autorskich zabezpieczono w budżecie miasta na 2020 r. kwotę 7,6 mln zł.

Stadion Wisły ma być zmodernizowany pod kątem organizacji w Krakowie w 2023 r. igrzysk europejskich. Same wykonanie prac remontowych piłkarskiego obiektu szacuje się na ok. 20 mln zł. Plany obejmują m.in. poprawę wyglądu elewacji poszczególnych trybun stadionu. Zmodernizowany ma też zostać system wentylacji i zadaszenie. Przypomnijmy, że zakończenia dachów trybun przed laty zostały zdemontowane (po tym jak z jednego dachu na drugi spadł lód i go uszkodził) i do dziś ich nie przywrócono.

W ramach modernizacji miałby być też przebudowane m.in. powierzchnie pod trybuną południową (od strony Błoń), gdzie kiedyś mieściły się szatnie piłkarskie i baseny odnowy biologicznej, a od lat - odkąd drużyna Wisły wyprowadziła się do centrum treningowego w Myślenicach - są opuszczone i niszczeją.

Wśród pomysłów branych pod uwagę, jest też m.in. ożywienie ul. Reymana poprzez połączenie jej z parkiem Jordana - zniknęłoby więc ogrodzenie oddzielające stadion od parku. W parterowych częściach trybuny sąsiadującej z parkiem mogłyby natomiast zostać wydzielone przestrzenie np. na kawiarnie.

Powstała też koncepcja, by przy stadionie wybudować dwa naziemne parkingi - w sumie na 1200 aut oraz miejsca postojowe dla 60 autokarów. Jedna z rozważanych lokalizacji dla parkingu, to tereny przy al. 3 Maja, a więc w sąsiedztwie Błoń. Miejsca postojowe mogą być też wyznaczone od strony ul. Reymonta albo za trybuną zachodnią (od strony Cichego Kącika).

Mająca prawa do projektu stadionu firma Archetus w zeszłym roku przygotowała kilka wariantów dla parkingów przy stadionie. Pierwszy z nich zakłada budowę jednego lub dwóch parkingów naziemnych z jedną kondygnacją nadziemną nie przykrytą dachem o powierzchni całkowitej ok. 23 tys. mkw. Taka inwestycja kosztowałaby ok. 45 mln zł. Drugi wariant dotyczy budowy jednego lub dwóch parkingów naziemnych, zadaszonych, z możliwością częściowego, dwukondygnacyjnego zagłębienia w ziemi. Łączna powierzchnia obiektów wyniosłaby ok. 36 tys. mkw. Szacunkowy koszt takiego przedsięwzięcia to ok. 65 mln zł.

Przygotowano też wariant budowy dwóch parkingów podziemnych, oparty na projekcie z 2009 r., o pojemności 600 miejsc każdy - jeden od strony al. 3 Maja, drugi od strony ul. Reymonta. Szacunkowy koszt takiej inwestycji to 134,8 - 176 mln zł.

Propozycja dotycząca budowy parkingów wywołała kontrowersje wśród mieszkańców i radnych, którzy w lutym tego roku podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu modernizacji miejskiego stadionu przy ul. Reymonta. Prace związane z modernizacją stadionu zatrzymała jednak pandemia koronawirusa.

