Koronawirus w sztuce. Czy tak wyglądałby świat bez ludzi? "Powrót do natury" to niezwykły artystyczny projekt [WIDEO]

Na jego grafikach przyroda opanowała madryckie muzeum Prado, nowojorski most Brooklyński, metro czy mediolańską galerię Wiktora Emanuela II. To nie są jednak ponure postapokaliptyczne wyobrażenia o świecie odzyskiwanym przez naturę, lecz relaksujące kadry, z odprężającymi dźwiękami śpiewu ptaków. Wiosna w czasie epidemii. Projekt niemieckiego artysty Timo Helgerta, zatytułowany „Powrót do natury”, to gest solidarności z krajami najbardziej dotkniętymi przez COVID-19. W galerii możecie zobaczyć te niezwykłe prace.