Koronawirus w Małopolsce. Zakażonych jest już 200 osób

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u dwóch starszych osób z powiatu limanowskiego (mężczyzna i dwie kobiety), dwóch osób z powiatu bocheńskiego (starsza kobieta i mężczyzna w sile wieku), a także u mieszkanki Krakowa (kobieta w sile wieku) i mieszkanki powiatu olkuskiego (młoda kobieta) oraz mieszkańca powiatu wielickiego (młody mężczyzna) i mieszkańca Tarnowa (mężczyzna w sile wieku).

Trzy osoby trafiły do szpitali, pozostali przebywają w izolacji.

- Jednocześnie przekazujemy, że w ostatnich komunikatach wśród zakażonych mieszkanka powiatu wielickiego została omyłkowo wskazana podwójnie (aktualna liczba potwierdzeń zakażenia wśród mieszkańców powiatu wielickiego to 35) - informują pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. I dodają, że "Wśród nowo potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 jest też 87-letnia mieszkanka powiatu limanowskiego, która zmarła w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Jeżeli do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostanie przekazane potwierdzenie, że przyczyną zgonu tej osoby była choroba zakaźna COVID-19, będzie to podstawą do ujmowania tego zgonu w prezentowanych statystykach".