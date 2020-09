Koronawirus w Małopolsce. Prawie stu nowych zakażonych [WTORKOWE DANE]

Ministerstwo zdrowia podaje we wtorek przed południem, że w całej Polsce mamy 400 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków minionej doby potwierdzono właśnie w naszym województwie: jest 98 nowych zakażonych. To więcej niż dzień wcześniej - w poniedziałek bowiem służby sanitarne informowały o 88 osobach z Małopolski, u których poprzedniej doby badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Niestety, ministerstwo we wtorek informuje też o dwóch osobach zmarłych minionej doby w Krakowie.