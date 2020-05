Koronawirus w Małopolsce pod kontrolą, za to na Śląsku erupcja nowych zakażen [NOWE DANE]

Zaledwie dwa nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Małopolsce wskazano w wieczornym raporcie Ministerstwa Zdrowia. W sumie we wtorek pojawiło się tylko czterech chorych w regionie. Za to na Śląsku - armagedon. Tylko dziś liczba zakażonych powiększyła się tam prawie o 500 osób. Przez to w statystykach to był jeden z najgorszych dni epidemii w Polsce.