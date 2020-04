Koronawirus w Małopolsce. Pierwszy ozdrowieniec z Małopolski oddał osocze, które pomoże leczyć zakażonych koronawirusem

W ubiegłym tygodniu pojawił się apel, aby osoby, które wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, zgłaszały się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Prośba ta nie pozostała bez odzewu. W środę pierwszy ozdrowieniec z Małopolski oddał swoje osocze pobrane z krwi.

- Osocze od tzw. ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19. Po przetoczeniu mają one za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem, ale jest to terapia eksperymentalna i wymaga zgody komisji bioetycznej - tłumaczy Jolanta Raś, lekarz i p.o. dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

14 marca Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zezwoliło na stosowanie osocza ozdrowieńców w leczeniu osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Taką terapię wprowadził już m.in. szpital w Lublinie, a także szpital MSWiA w Warszawie. Zastosowanie tej metody ma również w planach Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Leczenie osoczem osób, które przebyły zachorowanie znane jest od dawna. Tę metodę stosowano już podczas epidemii grypy hiszpanki, wirusa Eboli czy zakażenia wirusem HIV.

Kto może zostać dawcą? Chociaż liczba ozdrowieńców rośnie, nie każdy z nich może zostać dawcą. W środę krakowski sanepid przekazał informację o kolejnych 21 osobach, które pokonały COVID-19. Aktualnie w Małopolsce jest ich 207. - Kryteria są bardzo ściśle sprecyzowane. Oprócz standardowych obowiązujących wszystkich krwiodawców, opracowano również dodatkowe warunki, które muszą spełnić ozdrowieńcy – dodaje Raś. Aby się zakwalifikować, trzeba zostać wyleczonym, z zakażenia koronawirusem co muszą potwierdzić negatywne wyniki dwóch kolejnych testów laboratoryjnych na obecność materiału genetycznego wirusa. Przy czym od ostatniego badania musi minąć co najmniej 14 dni. Ozdrowieńcy muszą być w wieku od 18 do 60 lat, nie mogą chorować przewlekle oraz w przeszłości nie mogły otrzymać transfuzji krwi lub jej składników. Do pozyskania osocza nie kwalifikują się również kobiety z przebytą ciążą w wywiadzie oraz pacjenci, którzy w przeciągu ostatniego pół roku przeszli operację,

Pierwsze pobrane osocze - Po naszym apelu zgłosiło się kilka osób chętnych do oddania osocza. Do tej pory tylko jedna z nich została zakwalifikowana do pobrania – wyjaśnia Raś. Dodaje, że każdy chętny proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 2618816 w celu przejścia wstępnej kwalifikacji i ustalenia ewentualnego terminu pobrania materiału.

Pierwszym ozdrowieńcem, od którego pobrano osocze w krakowskim RCKiK przy ul. Rzeźniczej, był poseł Edward Siarka. Parlamentarzysta koronawirusem zaraził się podczas służbowych spotkań w Warszawie. Najprawdopodobniej podczas konaktu z zainfekowanymi pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 22 do 30 marca do był hospitalizowany w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. - Zdecydowałem się na oddanie osocza, ponieważ uważam to za swój obowiązek. Zachęcam do tego wszystkich, którzy pokonali koronawirusa, ponieważ nic nas to nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie – mówi Edward Siarka, poseł Solidarnej Polski.

Dodaje, że gdy po badaniach okaże, się że w jego osoczu będzie wystarczająco dużo przeciwciał, z pewnością zdecyduje się je oddać ponownie. Każdy ozdrowieniec może oddać je maksymalnie trzy razy. Jak pobiera się osocze? - Pobieranie osocza odbywa się metodą plazmaferezy automatycznej . Pobierana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane, oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane dawcy . Jednorazowo pobiera się około 600 ml osocza. Zabieg trwa około 30-40 minut - wyjaśnia Raś. Pobrane osocze jest później poddawane redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości przeciwciał chorym przetacza się 200-400 ml osocza. Zatem jeden dawca może przekazać osocze dla jednego do trzech pacjentów.

Krakowskie centrum krwiodawstwa apeluje również, by w czasie pandemii nie rezygnować z dzielenia się najcenniejszym lekiem. Zapotrzebowanie na krew nadal jest duże - a ryzyko zakażenia ograniczone do minimum.

Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 876 osób. W czwartek poinformowano o 24 nowych przypadkach. Niestety walkę z wirusem w regionie przegrała kolejna osoba. Zmarła 84-letnia kobieta z powiatu wielickiego, która była hospitalizowana w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Liczba zgonów z powodu COVID-19 w Małopolsce wzrosła do 30 (stan na środę po południu).