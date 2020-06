Koronawirus w Małopolsce. Liczba zakażonych raz maleje, raz rośnie. Dlaczego? Prof. Pyrć: Wynika to z ogniskowej natury epidemii

- Wynika to z ogniskowej natury tej epidemii. Przypomnijmy, że pierwsze epicentrum koronawirusa było w Chinach. Jeśli chodzi o Europę, to na początku epicentrum mieliśmy w Lombardii. Następnie te epicentra się rozszerzały, a potem powoli wygasały w wyniku podjętych działań - tłumaczy prof. Pyrć.

- Najważniejsze jest, by jak najszybciej wychwycić takie ognisko - im szybciej, tym mniejsza szansa na dramatyczny scenariusz. Gdy to się uda, ludzie przechodzą testy, a liczba chorych zdiagnozowanych rośnie, co widzimy w statystykach. Jeżeli danego dnia uda się zlokalizować ognisko - liczby będą wyższe, jeżeli nie - niższe. To czego osobiście się boję, to właśnie te ogniska, których nie widzimy - dodaje profesor.