Koronawirus w Małopolsce. Lekarz i cztery pielęgniarki z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zakażeni

Zamknięcie oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii to poważny problem, ponieważ ten w prokocimskiej lecznicy jest jedynym w całej Małopolsce, który dysponuj wysokospecjalistycznym sprzętem dedykowanym do leczenia dzieci. Teraz nieletni pacjenci w stanie ciężkim będą musieli być transportowani do innych sąsiednich województw. Jak zapewniają przedstawiciele lecznicy nie ma jedna postaw do paniki ponieważ szpitalny oddział ratunkowy działa bez zmian, żaden pacjent nie zostanie więc bez opieki.